Модель Алена Шишкова продемонстрировала фото в мокром топе

Фанаты Шишковой заметили, что девушка стала реже делать подписи к постам, из-за этого не понятно, что она хочет сказать откровенным фото. На снимке Алена запечатлена в мокром топе на фоне бассейна. Вследствие плохого освещения публикация получилась относительно тусклой. Но даже на ней поклонники заметили, что Шишкова немного поправилась.Под данным фото модель рассказала, что отдых берет свое, из-за чего ее фигура немного изменилась. В данное время она старается вернуться в форму, но, по словам девушки, это очень сложно. На публикации Алена позирует на балконе гостиницы. Поклонники по геометке определили, что девушка находится в Таиланде. Данное фото за один час собрало около 49 тысяч лайков и более 100 комментариев.