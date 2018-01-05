В WhatsApp появятся «истории» из Instagram

Представители соцсети решили, что контент, таким образом, легче будет популяризовать в Сети. Особенных каких-либо внешних различий stories из соцсети Instagram, а также прочих статусов мессенджера, потенциальные пользователи не заметят. При этом публикации будут «раскручиваться» сразу в двух приложениях. Единственным различием «истории» в мессенджере и соцсети станет значок внизу. В случае создания «истории» в WhatsApp, «плюсик» будет находиться в нижнем левом углу. А вот в Instagram логотип соцсети размещается справа внизу.Представители Instagram работают активно над интеграцией своих «историй» в прочие социальные порталы и приложения. Раньше отмечалось, что stories из Instagram являются доступными для просмотра в социальной сети Facebook.