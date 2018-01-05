АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В WhatsApp появятся «истории» из Instagram
В WhatsApp должны появиться «истории» из соцсети Instagram. К администраторам соцсети с таким предложением обратился непосредственно один из пользователей.

В WhatsApp появятся «истории» из Instagram

Представители соцсети решили, что контент, таким образом, легче будет популяризовать в Сети. Особенных каких-либо внешних различий stories из соцсети Instagram, а также прочих статусов мессенджера, потенциальные пользователи не заметят. При этом публикации будут «раскручиваться» сразу в двух приложениях. Единственным различием «истории» в мессенджере и соцсети станет значок внизу. В случае создания «истории» в WhatsApp, «плюсик» будет находиться в нижнем левом углу. А вот в Instagram логотип соцсети размещается справа внизу.

Представители Instagram работают активно над интеграцией своих «историй» в прочие социальные порталы и приложения. Раньше отмечалось, что stories из Instagram являются доступными для просмотра в социальной сети Facebook.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умные костюмы Samsung помогут спортсменам
Ксения Бородина всё больше уходит в тень Ольги
Представлены первые фото нового Mercedes-Benz
Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей
В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и
Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые
Просмотреть все новости