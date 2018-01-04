ВВС США приняли решение не использовать больше БПЛА Predator

Этапы создания Predator начаты в 1990-х годах, модель позиционировалась в качестве разведывательного аппарата. Приобретенный опыт эксплуатации позволил американским ВВС использовать его в качестве полноценной боевой единицы, причем роль дронов с каждым годом увеличивалась в условиях проведения боевых операций.Результат внедрения дал возможность уже сейчас многоцелевым беспилотникам нести на борту состав из управляемых ракет AGM-114 Hellfire. Есть так же возможность оснащения ракетами класса «воздух-земля» AGM-176 Griffin и AIM-92 Stinger «воздух-воздух» . Применение техники, подобной БПЛА, позволяет значительно сократить расходы, в отличие от комплексов, включающих полноценную авиацию, эта причина влияет на их стремительно увеличивающуюся востребованность.