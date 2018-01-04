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Затравленная Алла Пугачева дала достойный ответ недоброжелателям после своего триумфа
После премьеры новогодней композиции “Я летала” Аллу Пугачеву обвинили в плагиате. Однако затравленная певица дала достойный ответ недоброжелателям после своего триумфа.

Первым обвинил звезду поэт Александр Вулых, после чего автору пришлось встать на ее защиту. Олег Влади отметил, что хочет попросить коллег не обвинять Аллу Пугачеву во всех грехах, предъявляя свои претензии. Она только является лицом песни, а все что связано с созданием хита, относится к другим людям. Также композитор назвал такие действия неэтичными.

Затравленная Алла Пугачева дала достойный ответ недоброжелателям после своего триумфа


Недоброжелатели даже не успели порадоваться поражению артистки, потому что после загрузки хита на iTunes он сразу стал пользоваться популярностью у слушателей. Затем композиция заняла достойное место в рейтинге среди лучших аналогов, так что знаменитость может только гордиться новой победой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:02
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