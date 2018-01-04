Деми Ловато выложила фото с целлюлитными ногами

Снимок в закрытом купальнике артистка обнародовала в своем блоге, отметив, что хоть на этом фото ее ноги выглядят не очень хорошо, но она на нем очень счастлива. Также Ловато сообщила, что в этом году отступит от принципов, присущих многим звёздам, а именно она перестанет ограничивать себя и прекратит критиковать. Певица раньше рассказывала, что страдала от биполярного расстройства. При этом врачи выявили у артистки расстройство питания, что и сказалась на фигуре и здоровье американки.По словам Ловато, она старается полюбить свое новое не идеальное тело. При этом исполнительница песен видит в данных изменениях только позитив. Фанаты поддержали свою любимицу, пожелав ей поскорее обрести уверенность в своём образе и себе лично.