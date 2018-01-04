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Поклонники Анастасии Волочковой были шокированы ее необычным танцем и показом нижнего белья
Балерина активно готовится к отдыху в теплых странах, так что решила опубликовать в Instagram ролик, на котором она танцует дома. Однако поклонники были шокированы странными движениями Анастасии Волочковой и ее показом нижнего белья.

Звезда на каблуках решила прогуляться по помещению, представив его в виде подиума для моделей, после чего начала кружиться и упала на диван, не удержавшись на ногах. Подписчики сразу отметили, что Анастасия Волочкова была в нетрезвом состоянии, после чего написали в сообщениях, что она пожалеет о такой публикации, когда придет в чувства.

Поклонники Анастасии Волочковой были шокированы ее необычным танцем и показом нижнего белья


Некоторые лица обратили внимание на ноги артистки, сравнив их с мышцами бодибилдеров, но самое большое возмущение фанатов вызвало задравшееся платье кумира, под которым можно было рассмотреть белье. Несмотря на критику, сюжет просмотрели 20000 людей, посоветовавших знаменитости больше не пугать такими темами зрителей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:08
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