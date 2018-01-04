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Павел Воля после Нового года стал лысым
Известный юморист Павел Воля после Нового года изменился во внешности. Актер стал полностью лысым. Соответствующий снимок артист обнародовал в рамках Instagram.

Павел Воля после Нового года стал лысым

Многие фолловеры не поверили касательно неожиданного изменения внешнего вида комика. Некоторые пользователи считают, что Павел Воля на самом деле использовал фотошоп, а не побрился налысо. Они думают, что резидент Comedy Club таким образом хочет произвести впечатление на своих подписчиков.

Однако хэштеги, которыми актер сопроводил снимок, говорят об обратном. Воля написал, что волосы на его голове сбрила жена. Публикация юмориста за один час собрала около ста тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:55
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