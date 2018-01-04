Блогер Лена Миро высмеяла в посте Аллу Пугачеву и была поражена глупостью ее фанатов
Фанаты Аллы Пугачевой подвергли критике блогера Лену Миро, высмеявшую их кумира в новом посте, опубликованном в Instagram. В ответ на такие выпады она была поражена их глупостью и не преминула отметить свои слова в комментариях.
Знаменитость решила высказать свое мнение о певице после прочитанного сообщения поклонницы, перечислившей все ее заслуги для отечественной эстрады. Она также подчеркнула, что благодаря творчеству Примадонны исполнители могли выйти в люди. Блогер не смогла промолчать и перечислила в ответ всех знаменитых музыкантов, известных во всем мире, а также указала на многие провалы Аллы Пугачевой.
Затем Лена Миро упомянула о возрасте звезды, после чего отметила, что она давно состарилась биологически и морально. Она даже не может определиться со своими эмоциями после чтения слов защитников “дряхлой голубки”, поражающих своим консерватизмом и тупостью.
Знаменитость решила высказать свое мнение о певице после прочитанного сообщения поклонницы, перечислившей все ее заслуги для отечественной эстрады. Она также подчеркнула, что благодаря творчеству Примадонны исполнители могли выйти в люди. Блогер не смогла промолчать и перечислила в ответ всех знаменитых музыкантов, известных во всем мире, а также указала на многие провалы Аллы Пугачевой.
Затем Лена Миро упомянула о возрасте звезды, после чего отметила, что она давно состарилась биологически и морально. Она даже не может определиться со своими эмоциями после чтения слов защитников “дряхлой голубки”, поражающих своим консерватизмом и тупостью.