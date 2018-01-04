В Венеции на миллионы евро ограбили выставку индийских драгоценностей
С экспозиции индийских сокровищ периода Великих Моголов, что проходила в Венеции, неустановленные пока лица похитили украшения на несколько миллионов евро.
Экспозиция сокровищ , принадлежащих приватной коллекции шейха Аль-Тани, проходила во Дворце Дожей. Вчера утром преступники украли брошь и две серьги. Задекларированная стоимость украденных вещей составляет 30 000 евро, а вот реальная цена их может быть гораздо выше – несколько миллионов евро. Невзирая на звуки сигнализации, похитителям удалось скрыться.
Для ограбления преступники подобрали последний день работы экспозиции. Сам момент кражи зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое, открыв витрину с драгоценностями, берут их и уходят.
Экспозиция сокровищ , принадлежащих приватной коллекции шейха Аль-Тани, проходила во Дворце Дожей. Вчера утром преступники украли брошь и две серьги. Задекларированная стоимость украденных вещей составляет 30 000 евро, а вот реальная цена их может быть гораздо выше – несколько миллионов евро. Невзирая на звуки сигнализации, похитителям удалось скрыться.
Для ограбления преступники подобрали последний день работы экспозиции. Сам момент кражи зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое, открыв витрину с драгоценностями, берут их и уходят.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:57