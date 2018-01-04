В Венеции на миллионы евро ограбили выставку индийских драгоценностей

Экспозиция сокровищ , принадлежащих приватной коллекции шейха Аль-Тани, проходила во Дворце Дожей. Вчера утром преступники украли брошь и две серьги. Задекларированная стоимость украденных вещей составляет 30 000 евро, а вот реальная цена их может быть гораздо выше – несколько миллионов евро. Невзирая на звуки сигнализации, похитителям удалось скрыться.Для ограбления преступники подобрали последний день работы экспозиции. Сам момент кражи зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое, открыв витрину с драгоценностями, берут их и уходят.