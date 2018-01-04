Часы Apple Watch нельзя проносить в медицинские учреждения
По словам экспертов в современных часах Apple Watch нельзя посещать больницы. По их словам вследствие излучений аппаратуры гаджеты перегружаются.
Владельцы Apple Watch начали жаловаться, что при посещении медицинских учреждений их умные часы ведут себя странно, будто бы они «сходят с ума», а также перегружаются. Apple Watch хуже всего ведет себя в отделениях интенсивной терапии. Сбои дают устройства, оснащенные модулем LTE, а также те, которые его не имеют. По мнению специалистов Apple, причиной данных неполадок является изучение медицинской аппаратуры, проводимое умными часами. Эксперты советуют при посещении медицинских учреждений переводить Apple Watch в авиа-режим.
Apple признала, что у умных часов имеется такая проблема. Эти устройства нельзя использовать людям, имеющим кардиостимулятор. Разработчиками не сообщается, что они планируют устранять данное неудобство. Они дают инструкции, как избежать проблему.
Владельцы Apple Watch начали жаловаться, что при посещении медицинских учреждений их умные часы ведут себя странно, будто бы они «сходят с ума», а также перегружаются. Apple Watch хуже всего ведет себя в отделениях интенсивной терапии. Сбои дают устройства, оснащенные модулем LTE, а также те, которые его не имеют. По мнению специалистов Apple, причиной данных неполадок является изучение медицинской аппаратуры, проводимое умными часами. Эксперты советуют при посещении медицинских учреждений переводить Apple Watch в авиа-режим.
Apple признала, что у умных часов имеется такая проблема. Эти устройства нельзя использовать людям, имеющим кардиостимулятор. Разработчиками не сообщается, что они планируют устранять данное неудобство. Они дают инструкции, как избежать проблему.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:05