Часы Apple Watch нельзя проносить в медицинские учреждения

Владельцы Apple Watch начали жаловаться, что при посещении медицинских учреждений их умные часы ведут себя странно, будто бы они «сходят с ума», а также перегружаются. Apple Watch хуже всего ведет себя в отделениях интенсивной терапии. Сбои дают устройства, оснащенные модулем LTE, а также те, которые его не имеют. По мнению специалистов Apple, причиной данных неполадок является изучение медицинской аппаратуры, проводимое умными часами. Эксперты советуют при посещении медицинских учреждений переводить Apple Watch в авиа-режим.Apple признала, что у умных часов имеется такая проблема. Эти устройства нельзя использовать людям, имеющим кардиостимулятор. Разработчиками не сообщается, что они планируют устранять данное неудобство. Они дают инструкции, как избежать проблему.