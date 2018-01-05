Полиция Луизианны объявила в розыск Эльзу из "Холодного сердца"

Полицейское управление Слайделла, Луизианна, разместило на своей страничке в социальной сети пост с просьбой разыскать Эльзу из "Холодного сердца". Таким необычным способом стражи правопорядка хотели предупредить граждан о наступлении сильных холодов. Выбор этого диснеевского персонажа для розыска не случаен - ведь по сюжету мультика Эльза случайно заморозила всё королевство.Полиция предупреждает об опасности Эльзы и просит приближаться к ней со всей осторожностью. Тот, кто поймает королеву, сможет рассчитывать на вознаграждение в сумме 100 миллионов долларов. Полицейские сообщают, что идея для предупреждения населения о холодах была позаимствована ими у кентуккийских коллег, которые таким образом объявляли о морозах в 2015 году.