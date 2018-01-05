Линейка Fiat 500 получила особую версию Mirror Edition

Стоит отметить, что хэтчбек Fiat 500 в особой версии Mirror Edition на европейском рынке появился в апреле 2017 года, после чего спрос на модель несколько увеличился. Теперь спецверсия Mirror Edition доступна для минивэна Fiat 500L и кроссовера Fiat 500X.Автомобили спецверсии Mirror Edition получили кузов окрашенный в синий колер Italia Blue и хромированные акценты на боковых зеркалах, переднем бампере и на колёсных дисках. Однако главной «изюминкой» автомобилей является наличие мультимедийной системы Uconnect с 7-дюймовым экраном, она работает с приложениями Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto, а также имеет доступ к сервису Mopar Connect.К тому же для автомобилей линейки Mirror Edition доступен джинсовый цвет кузова Blue Jeans. При этом все модели оснащены 17-дюймовыми колёсными дисками, сделанными из алюминия.