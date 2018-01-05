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Линейка Fiat 500 получила особую версию Mirror Edition
В компании Fiat приступили к приёму предварительных заказов на линейку моделей Fiat 500 в особой версии Mirror Edition. Автомобили из спецверсии Fiat 500 Mirror Edition оснащены современным мультимедийным комплексом и имеют отличия в экстерьере.

Линейка Fiat 500 получила особую версию Mirror Edition


Стоит отметить, что хэтчбек Fiat 500 в особой версии Mirror Edition на европейском рынке появился в апреле 2017 года, после чего спрос на модель несколько увеличился. Теперь спецверсия Mirror Edition доступна для минивэна Fiat 500L и кроссовера Fiat 500X.

Автомобили спецверсии Mirror Edition получили кузов окрашенный в синий колер Italia Blue и хромированные акценты на боковых зеркалах, переднем бампере и на колёсных дисках. Однако главной «изюминкой» автомобилей является наличие мультимедийной системы Uconnect с 7-дюймовым экраном, она работает с приложениями Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto, а также имеет доступ к сервису Mopar Connect.

К тому же для автомобилей линейки Mirror Edition доступен джинсовый цвет кузова Blue Jeans. При этом все модели оснащены 17-дюймовыми колёсными дисками, сделанными из алюминия.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 03:30
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