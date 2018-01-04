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Поклонники заподозрили певицу Глюкозу в пластической операции
Певица Глюкоза решила порадовать поклонников новым фото, опубликованным в Instagram. Однако после просмотра они заподозрили звезду в пластической операции.

Многие подписчики сразу отметили, как изменилась внешность их кумира. Раньше исполнительница имела нормальные щеки, которые сейчас почти исчезли, благодаря чему скулы стали подчеркнуты. Также людям не понравилась общая худощавость облика певицы Глюкозы, не придерживавшейся особых диет.

Поклонники заподозрили певицу Глюкозу в пластической операции


Некоторые лица выразили мнение, что артистка прибегла к такой процедуре, чтобы избавиться от жировых складок, называемых комками Биша. Такая мода сейчас охватила многих знаменитостей, так что исполнительница тоже могла поддаться соблазну. Сама она предпочла не комментировать сообщения фанатов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:25
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