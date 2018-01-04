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Дмитрий Нагиев влез в крупные долги из-за покупки недвижимости
Сегодня Дмитрий Нагиев стал самым востребованным ведущим, успевающим кроме съемок в фильмах участвовать в спектаклях и иных шоу. Однако знаменитость признался поклонникам, что влез в крупные долги из-за покупки недвижимости.

В небольшом посте он рассказал, как сильно мечтал купить дом с необходимыми для него удобствами, но цена была высока. Затем оказалось, что его владелец является поклонником прапорщика Задова, так что он сразу узнал Дмитрия Нагиева и согласился продать жилье в рассрочку. Теперь ведущий 10 лет будет выплачивать 20 млн руб.

Дмитрий Нагиев влез в крупные долги из-за покупки недвижимости


Подписчики также узнали, что их кумир почти не бывает в новых стенах, потому что перегружен работой, а близкие люди уже привыкли к такому ритму жизни звезды. Сейчас все люди хотят увидеть фото новой покупки, чтобы сделать оценку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:42
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