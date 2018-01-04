Дмитрий Нагиев влез в крупные долги из-за покупки недвижимости

В небольшом посте он рассказал, как сильно мечтал купить дом с необходимыми для него удобствами, но цена была высока. Затем оказалось, что его владелец является поклонником прапорщика Задова, так что он сразу узнал Дмитрия Нагиева и согласился продать жилье в рассрочку. Теперь ведущий 10 лет будет выплачивать 20 млн руб.Подписчики также узнали, что их кумир почти не бывает в новых стенах, потому что перегружен работой, а близкие люди уже привыкли к такому ритму жизни звезды. Сейчас все люди хотят увидеть фото новой покупки, чтобы сделать оценку.