Уфологи обнаружили на Марсе статую Иисуса Христа

Уфологи рассказали, что высота статуи Иисуса на Марсе не превышает 35 сантиметров. Христос одет в плащ и имеет длинные волосы. Он запечатлён идущим - чётко просматриваются две ноги, застывшие, как при ходьбе. Скотт Уоринг, ведущий виртуальный уфолог, прокомментировал находку. Специалист уверен, что статуя служит доказательством того, что Иисус посещал и другие планеты Солнечной системы, а значит, жизнь есть не только на Земле.Пользователи Сети привычным образом разделились на два лагеря. Одни верят уфологам и уже составляют список планет, на которых мог побывать Иисус, тогда как другие считают, что статуя была образована с помощью ветра.