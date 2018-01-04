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Уфологи обнаружили на Марсе статую Иисуса Христа
При изучении снимков поверхности Марса, опубликованные NASA, уфологи заметили необычную статую. По мнению специалистов, она изображает Иисуса Христа и служит доказательством того, что он посещал другие планеты.

Уфологи рассказали, что высота статуи Иисуса на Марсе не превышает 35 сантиметров. Христос одет в плащ и имеет длинные волосы. Он запечатлён идущим - чётко просматриваются две ноги, застывшие, как при ходьбе. Скотт Уоринг, ведущий виртуальный уфолог, прокомментировал находку. Специалист уверен, что статуя служит доказательством того, что Иисус посещал и другие планеты Солнечной системы, а значит, жизнь есть не только на Земле.

Уфологи обнаружили на Марсе статую Иисуса Христа


Пользователи Сети привычным образом разделились на два лагеря. Одни верят уфологам и уже составляют список планет, на которых мог побывать Иисус, тогда как другие считают, что статуя была образована с помощью ветра.

Уфологи обнаружили на Марсе статую Иисуса Христа
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:55
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