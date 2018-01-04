Фанаты певицы Валерии шокированы перебором с ботоксом

Исполнительница песен Валерия утверждает, что ее прекрасный внешний вид это результат регулярных тренировок в спортивном зале, йога, при этом правильное питание. Но на последнем фото певицы фанаты заметили явные изменения в ее внешнем виде, а именно - другое лицо.Интернет-пользователи посчитали, что в данное время в образе исполнительницы песен имеется больше искусственных ноток и она теперь мало похожа сама на себя. Но нашлись и те подписчики, которые поддержали Валерию. Они сказали, что восхищаются певицей в любом ее виде.