Учёные: Для того чтобы Красное море расступилось, потребовалась мощность пяти ракет
Учёные из Университета Лестера рассчитали требуемую мощность для воссоздания библейского чуда. Оказалось, что для того чтобы воды Красного моря расступились необходимо задействовать пять ракет.
Согласно библейскому повествованию, по взмаху посоха Моисея поднялся сильный ветер, который заставил расступиться воды Красного моря. Точное место перехода израильтян не описано в Библии, однако, благодаря использованию Google Earth учёные нашли это место - Акабский пролив.
Учёные установили, что израильтянам пришлось пройти по морскому дну 20 километров, где глубина вод составляет 70-200 метров. Проанализировав примерные показатели роста и скорости ходьбы, специалисты пришли к выводу, что переход моря занял у людей 6,5 часов. Для того чтобы воды расступились необходима была сила, идентичная мощности взлёта пяти ракет. А для того чтобы удержать столпы воды понадобилось 8,63*1012 ньютонов.
Согласно библейскому повествованию, по взмаху посоха Моисея поднялся сильный ветер, который заставил расступиться воды Красного моря. Точное место перехода израильтян не описано в Библии, однако, благодаря использованию Google Earth учёные нашли это место - Акабский пролив.
Учёные установили, что израильтянам пришлось пройти по морскому дну 20 километров, где глубина вод составляет 70-200 метров. Проанализировав примерные показатели роста и скорости ходьбы, специалисты пришли к выводу, что переход моря занял у людей 6,5 часов. Для того чтобы воды расступились необходима была сила, идентичная мощности взлёта пяти ракет. А для того чтобы удержать столпы воды понадобилось 8,63*1012 ньютонов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 07:15