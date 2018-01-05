АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Магическая защита звезд: Самые известные артисты используют амулеты и талисманы для спасения от завистников и порчи
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Учёные: Для того чтобы Красное море расступилось, потребовалась мощность пяти ракет
Учёные из Университета Лестера рассчитали требуемую мощность для воссоздания библейского чуда. Оказалось, что для того чтобы воды Красного моря расступились необходимо задействовать пять ракет.

Согласно библейскому повествованию, по взмаху посоха Моисея поднялся сильный ветер, который заставил расступиться воды Красного моря. Точное место перехода израильтян не описано в Библии, однако, благодаря использованию Google Earth учёные нашли это место - Акабский пролив.

Учёные: Для того чтобы Красное море расступилось, потребовалась мощность пяти ракет


Учёные установили, что израильтянам пришлось пройти по морскому дну 20 километров, где глубина вод составляет 70-200 метров. Проанализировав примерные показатели роста и скорости ходьбы, специалисты пришли к выводу, что переход моря занял у людей 6,5 часов. Для того чтобы воды расступились необходима была сила, идентичная мощности взлёта пяти ракет. А для того чтобы удержать столпы воды понадобилось 8,63*1012 ньютонов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умные костюмы Samsung помогут спортсменам
Ксения Бородина всё больше уходит в тень Ольги
Представлены первые фото нового Mercedes-Benz
Александра Шева назвала Майю Донцову "настоящей
В Apple признали уязвимость процессоров iPhone и
Наташа Королева опубликовала в Instagram смелые
Просмотреть все новости