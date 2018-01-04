Лера Кудрявцева показала фото с молодым мужем

Лера Кудрявцева выложила публикацию с новогодней ночи в рамках Instagram. Праздник теледива провела с мамой, мужем, сыном и друзьями. Поклонники отметили снимок, на котором телеведущая изображена рядом с молодым супругом - тридцатилетним Игорем Макаровым.Фолловеры поздравили семейную пару с Новым годом. Подписчики сказали, что Кудрявцева и Макаров очень красивая пара. Некоторые фанаты сделали акцент на том, что между парой разница в возрасте превышает 15 лет. Публикация Кудрявцевой за сутки собрала около 125 тысяч лайков и более 500 комментариев.