Tesla в 2017 году продала больше 100 тысяч электрокаров
Годовые продажи американского автобренда Tesla впервые смогли превысить показатель в 100 000 реализованных авто. Информация представлена в официальном отчете, который опубликовала компания.
По итогам прошлого года Tesla своим покупателям доставила более 101 300 авто. Речь преимущественно ведётся в отношении электрокаров Model X и Model S. Полученный итог примерно на 33 процента больше, чем годом ранее. В отчете также значиться версия Model 3. В последнем квартале 2016 года компания смогла отгрузить больше 1 500 единиц авто.
Более 3 000 машин Tesla отправила в 4 квартале, не внеся их в отчет вследствие того, что авто не дошли ещё до своих покупателей. Указанные версии впоследствии будут учитываться как реализованные в 1-ом квартале 2018 года. В текущем году также должны представить массу премьер. Tesla также позаботилась про клиентов из стран, отличающихся холодным климатом, оснастив современные электрокары подогревом батареи.
По итогам прошлого года Tesla своим покупателям доставила более 101 300 авто. Речь преимущественно ведётся в отношении электрокаров Model X и Model S. Полученный итог примерно на 33 процента больше, чем годом ранее. В отчете также значиться версия Model 3. В последнем квартале 2016 года компания смогла отгрузить больше 1 500 единиц авто.
Более 3 000 машин Tesla отправила в 4 квартале, не внеся их в отчет вследствие того, что авто не дошли ещё до своих покупателей. Указанные версии впоследствии будут учитываться как реализованные в 1-ом квартале 2018 года. В текущем году также должны представить массу премьер. Tesla также позаботилась про клиентов из стран, отличающихся холодным климатом, оснастив современные электрокары подогревом батареи.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:30