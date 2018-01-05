Tesla в 2017 году продала больше 100 тысяч электрокаров

По итогам прошлого года Tesla своим покупателям доставила более 101 300 авто. Речь преимущественно ведётся в отношении электрокаров Model X и Model S. Полученный итог примерно на 33 процента больше, чем годом ранее. В отчете также значиться версия Model 3. В последнем квартале 2016 года компания смогла отгрузить больше 1 500 единиц авто.Более 3 000 машин Tesla отправила в 4 квартале, не внеся их в отчет вследствие того, что авто не дошли ещё до своих покупателей. Указанные версии впоследствии будут учитываться как реализованные в 1-ом квартале 2018 года. В текущем году также должны представить массу премьер. Tesla также позаботилась про клиентов из стран, отличающихся холодным климатом, оснастив современные электрокары подогревом батареи.