Николай Басков снял клип на новую песню «Мой король»

После съемок клипа артист не забыл поделиться своей работой с подписчиками в Instagram. В представленном ролике Николай сидит на троне, а со всех сторон его поглощает какой-то кроваво-красный фон. Дополняет мистический антураж качающаяся люстра и желтые блики на стенах. «Компанию» исполнителю в клипе составляют две певицы из группы Queens.Кто-то из подписчиков, просмотревших новую работу Баскова, предположил, что Король находится в аду. А в основном, комментарии от поклонников были посвящены тому, как сильно они ждут выхода новой песни и клипа и какой он, Николай Басков, все-таки молодец.