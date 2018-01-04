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Николай Басков снял клип на новую песню «Мой король»
Популярный Николай Басков продолжил свой творческий путь новой песней «Мой король» и клипом на нее.
Николай Басков снял клип на новую песню «Мой король»


После съемок клипа артист не забыл поделиться своей работой с подписчиками в Instagram. В представленном ролике Николай сидит на троне, а со всех сторон его поглощает какой-то кроваво-красный фон. Дополняет мистический антураж качающаяся люстра и желтые блики на стенах. «Компанию» исполнителю в клипе составляют две певицы из группы Queens.

Кто-то из подписчиков, просмотревших новую работу Баскова, предположил, что Король находится в аду. А в основном, комментарии от поклонников были посвящены тому, как сильно они ждут выхода новой песни и клипа и какой он, Николай Басков, все-таки молодец.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:02
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