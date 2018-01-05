Рестайлинговый кроссовер Porsche Macan замечен на тестах

Зарубежные автомобильные издания накануне опубликовали свежие шпионские снимки рестайлингового кроссовера Porsche Macan. Так как автомобиль был запечатлён в дождливую погоду, снимки получились не очень хорошего качества, однако некоторые особенности новинки всё же удалось рассмотреть.Предполагается, что обновлённый автомобиль получит новую оптику, которая имеет сходство с осветителями Porsche Panamera. В задней части кузова можно рассмотреть небольшой козырёк над задним стеклом.В интерьере рестайлингового кроссовера Porsche Macan не стоит ожидать кардинальных изменений. Эксперты полагают, что автомобиль получит классическую приборную панель и большое количество физических элементов управления. Подробностей о технических составляющих пока нет, но исключено, что двигатели кроссовера прибавят в мощности.