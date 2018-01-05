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Рестайлинговый кроссовер Porsche Macan замечен на тестах
Немецкий автоконцерн Porsche приступил к тестированию рестайлинговой версии кроссовера Porsche Macan. Предполагается, что роскошный представитель SUV-сегмента от Porsche сохранит узнаваемую внешность, получив минимальные изменения в экстерьере.

Рестайлинговый кроссовер Porsche Macan замечен на тестах


Зарубежные автомобильные издания накануне опубликовали свежие шпионские снимки рестайлингового кроссовера Porsche Macan. Так как автомобиль был запечатлён в дождливую погоду, снимки получились не очень хорошего качества, однако некоторые особенности новинки всё же удалось рассмотреть.

Предполагается, что обновлённый автомобиль получит новую оптику, которая имеет сходство с осветителями Porsche Panamera. В задней части кузова можно рассмотреть небольшой козырёк над задним стеклом.

В интерьере рестайлингового кроссовера Porsche Macan не стоит ожидать кардинальных изменений. Эксперты полагают, что автомобиль получит классическую приборную панель и большое количество физических элементов управления. Подробностей о технических составляющих пока нет, но исключено, что двигатели кроссовера прибавят в мощности.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 01:00
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