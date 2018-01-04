Ученые: Пришельцы ассоциируют человечество с животными из зоопарка и не желают выходить на контакт

Сейчас уже никто не сомневается, что люди не являются единственными представителями разума во Вселенной после нахождения многих планет, пригодных для жизни. Также есть массовые свидетельства появления НЛО, откуда гуманоиды наблюдают за нашей планетой, вот только они не пытаются общаться с землянами.Согласно данной версии, они прекрасно знают, как здесь зарождалась жизнь, но не вмешиваются в процесс эволюции, пока люди не достигнут высокого уровня развития. Пока все особи без духовной и умственной эволюции напоминают насекомых или иные примитивные виды, сражающиеся за свое существование. Потому инопланетяне не будут спасть их во время катастроф или уничтожать расу. Пока они видят Землю в роли вольера, где все индивидуумы не заслуживают общения с могущественными силами, посещавшими ее в древности.