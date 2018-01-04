АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Наталья Фриске продемонстрировала эксклюзивные фото своей покойной сестры
Наталья Фриске в рамках Instagram порадовала фанатов эксклюзивными снимками своей покойной сестры, исполнительницы песен - Жанны Фриске. Публикации были сделаны в 1996 году во время семейного отдыха в Таиланде.

Наталья Фриске продемонстрировала эксклюзивные фото своей покойной сестры

Наталья Фриске поведала, что их семья часто путешествовала, и поэтому новый 1996 год отправилась встречать в Таиланд, а именно в солнечный город Паттайя. Этими публикациями сестра покойной певицы поделилась в микроблоге Instagram.

Подписчики поблагодарили Наталью Фриске за детские снимки, на которых они снова могут увидеть своего молодого кумира. По словам поклонников, на фото они хорошие и жизнерадостные. При этом фолловеры написали, что Жанна навсегда с ними.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Завтра представят OnePlus 5T с задней крышкой из
Просмотреть все новости