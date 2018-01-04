Наталья Фриске продемонстрировала эксклюзивные фото своей покойной сестры

Наталья Фриске поведала, что их семья часто путешествовала, и поэтому новый 1996 год отправилась встречать в Таиланд, а именно в солнечный город Паттайя. Этими публикациями сестра покойной певицы поделилась в микроблоге Instagram.Подписчики поблагодарили Наталью Фриске за детские снимки, на которых они снова могут увидеть своего молодого кумира. По словам поклонников, на фото они хорошие и жизнерадостные. При этом фолловеры написали, что Жанна навсегда с ними.