В Уфе из-за пьяного пассажира такси врезалось в здание полиции

Вечером 3 января отделение полиции Уфы посетил нежданный гость – автомобиль такси. Он просто заехал, немного неаккуратно, в стеклянные двери участка.Как оказалось, к правоохранителям обратился с заявлением водитель службы такси. Он пожаловался на то, что сейчас в его машине находится неадекватный пассажир.ока таксист ходил жаловаться, его клиент «все порешал»: он снял автомобиль с ручника, после чего машина скатилась и въехала в здание, прямо в парадный вход.К счастью, в происшествии пострадавших не оказалось. После проведенной полицией проверки будет принято процессуальное решение.