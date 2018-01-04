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В Уфе из-за пьяного пассажира такси врезалось в здание полиции
В Уфе из-за того, что пьяный клиент вел себя неадекватно, автомобиль такси просто врезался в парадный вход здания полицейского участка.
В Уфе из-за пьяного пассажира такси врезалось в здание полиции


Вечером 3 января отделение полиции Уфы посетил нежданный гость – автомобиль такси. Он просто заехал, немного неаккуратно, в стеклянные двери участка.

Как оказалось, к правоохранителям обратился с заявлением водитель службы такси. Он пожаловался на то, что сейчас в его машине находится неадекватный пассажир.

ока таксист ходил жаловаться, его клиент «все порешал»: он снял автомобиль с ручника, после чего машина скатилась и въехала в здание, прямо в парадный вход.

К счастью, в происшествии пострадавших не оказалось. После проведенной полицией проверки будет принято процессуальное решение.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:05
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