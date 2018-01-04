Алексей Панин показал свою дочь Анну в качестве гримёра

Под постом Панин написал, что Анна не только хорошая актриса, а ещё прекрасный гримёр. Скорей всего дочь артиста готовилась к спектаклю, при этом делала грим одному из участников. Папа девочки назвал ее «мастером на все руки». Публикация за два часа собрала 706 лайков. Актер постоянно очень нежно отзывается об Анне и о своей семье.На странице Панина есть много публикаций, на которых можно увидеть, как артист вместе со своими родными людьми часто проводит свободное время. Недавно Алексей ужаснул своих фанатов снимком ужасных зубов и ему посоветовали немедленно обратиться к стоматологу.