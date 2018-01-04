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Алексей Панин показал свою дочь Анну в качестве гримёра
Алексей Панин, являющийся скандальным российским актером и блогером, продемонстрировал своим фолловерам свою дочь Анну в качестве гримёра. Соответствующий снимок появился в микроблоге Instagram.

Алексей Панин показал свою дочь Анну в качестве гримёра

Под постом Панин написал, что Анна не только хорошая актриса, а ещё прекрасный гримёр. Скорей всего дочь артиста готовилась к спектаклю, при этом делала грим одному из участников. Папа девочки назвал ее «мастером на все руки». Публикация за два часа собрала 706 лайков. Актер постоянно очень нежно отзывается об Анне и о своей семье.

На странице Панина есть много публикаций, на которых можно увидеть, как артист вместе со своими родными людьми часто проводит свободное время. Недавно Алексей ужаснул своих фанатов снимком ужасных зубов и ему посоветовали немедленно обратиться к стоматологу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:05
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