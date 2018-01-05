KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro EV

На одном из тизеров видна надпись Niro EV, из этого следует, что основой для электрического концепта является концепт-кар KIA Niro. Профиль концепта Niro EV практически такой же, как у серийного паркетника, а вот передняя часть и корма у электрокроссовера будут иными.Производители пока не раскрывают технические характеристики нового электрокара, сохраняя интригу до официальной презентации. О своём намерении запустить новый электрокроссовер Niro EV в серийное производство производители также ничего не сообщают.Стоит отметить, что серийная версия KIA Niro на рынке Соединённых Штатов предлагается с гибридной силовой установкой, а также автомобиль доступен в плагин-гибридной модификации.