KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro EV
Представители автоконцерна KIA продемонстрировали тизерные изображения нового автомобиля. Предполагается, что новинкой является концепт электрического кроссовера Niro EV, презентация которого состоится на выставке CES-2018.
На одном из тизеров видна надпись Niro EV, из этого следует, что основой для электрического концепта является концепт-кар KIA Niro. Профиль концепта Niro EV практически такой же, как у серийного паркетника, а вот передняя часть и корма у электрокроссовера будут иными.
Производители пока не раскрывают технические характеристики нового электрокара, сохраняя интригу до официальной презентации. О своём намерении запустить новый электрокроссовер Niro EV в серийное производство производители также ничего не сообщают.
Стоит отметить, что серийная версия KIA Niro на рынке Соединённых Штатов предлагается с гибридной силовой установкой, а также автомобиль доступен в плагин-гибридной модификации.
На одном из тизеров видна надпись Niro EV, из этого следует, что основой для электрического концепта является концепт-кар KIA Niro. Профиль концепта Niro EV практически такой же, как у серийного паркетника, а вот передняя часть и корма у электрокроссовера будут иными.
Производители пока не раскрывают технические характеристики нового электрокара, сохраняя интригу до официальной презентации. О своём намерении запустить новый электрокроссовер Niro EV в серийное производство производители также ничего не сообщают.
Стоит отметить, что серийная версия KIA Niro на рынке Соединённых Штатов предлагается с гибридной силовой установкой, а также автомобиль доступен в плагин-гибридной модификации.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 00:00