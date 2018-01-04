В Великобритании мужчина запечатлел дух ведьмы в кроне дерева на месте ее казни

Она было повешена в 1647 г после обвинения в сговоре с Сатаной. Женщина имела трех детей, но они все умирали от недугов, так что после рождения последнего наследника она решила продать темным силам свою душу. Когда люди узнали о чудесном спасении малыша, они сразу попросили судью арестовать колдунью, которая потом призналась, что хотела убить одного почтенного мужчину по приказу своего господина.Перед кончиной особа прокляла всех соотечественников и пообещала, что после своей смерти вернется сюда за душами их потомков. Свидетель события гулял по дороге возле нехорошего места, после чего услышал шепот, призывающий его пойти с незримой женщиной. Он сильно испугался и сделал снимок дерева, а дальше во время просмотра сюжета увидел в кадре злое лицо ведьмы из древних времен, пытающейся забрать его в параллельный мир.