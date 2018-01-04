Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с детьми
Тина Канделаки, являющаяся известной ведущей и журналистом, продемонстрировала своим подписчикам подросших детей. Очередное семейное фото знаменитости появилось в рамках Instagram.
На снимке телеведущая изображена в повседневной одежде вместе с сыном и дочерью. Подписчики отметили, что ее дети похожи не на своего папу, а на мать. Также фолловеры подчеркнули, что дочь и сын Канделаки выглядят стильно и красиво.
Комплименты сделали и самой Тине. Поклонники считают, что ведущая рядом со своими детьми смотрится очень молодо. Фото знаменитости в течение часа сумело собрать более 17 тысяч лайков и около 200 комментариев.
На снимке телеведущая изображена в повседневной одежде вместе с сыном и дочерью. Подписчики отметили, что ее дети похожи не на своего папу, а на мать. Также фолловеры подчеркнули, что дочь и сын Канделаки выглядят стильно и красиво.
Комплименты сделали и самой Тине. Поклонники считают, что ведущая рядом со своими детьми смотрится очень молодо. Фото знаменитости в течение часа сумело собрать более 17 тысяч лайков и около 200 комментариев.