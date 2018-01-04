В британских клиниках массово вводят алгоритмы-диагносты

Введение алгоритмов-диагностов в здравоохранение позволит сэкономить миллиард фунтов. Системы работают эффективно, а главное, бесплатно. Клиники обзаведутся алгоритмами ускоренной диагностики уже летом 2018 года.Алгоритмы-диагносты в первую очередь будут выявлять заболевания сердца и лёгких. Искусственный интеллект тщательно изучит снимок и выявит на нём все мельчайшие отклонения, что позволит спрогнозировать риск инфаркта для каждого пациента. Исследование показала, что система справляется с диагностированием лучше медиков. Согласно статистике, врачи неправильно расшифровывают каждый пятый снимок. Кроме того алгоритм выявляет заболевание на ранней стадии, что позволит спасти жизнь 4 тысячам людей ежегодно.