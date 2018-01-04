На болотах Флориды исследователь заметил два одноместных звездолета
Во время просмотра снимков болот Флориды, сделанных спутниками, исследователь Тайлер Глокнер сделал новое открытие. Он заметил там два одноместных звездолета, после чего опубликовал материалы в сетях.
Неизвестные корабли находились на территории “Pratt & Whitney”, а сам комплекс занимается разработками и производством аэрокосмических двигателей. Эксперт сразу отметил, что техника напоминает секретные аппараты, сделанные из серебристого металла, которые могут летать на большой скорости по космическим просторам.
Также между ними есть отличия, так как первый аналог сделан в виде стрелы, а его собрат показывает острые крылья, расположенные сзади. Пока непонятно, почему прототипы находятся без маскировки, чтобы не попасть в объективы камер на орбите нашей планеты.
Неизвестные корабли находились на территории “Pratt & Whitney”, а сам комплекс занимается разработками и производством аэрокосмических двигателей. Эксперт сразу отметил, что техника напоминает секретные аппараты, сделанные из серебристого металла, которые могут летать на большой скорости по космическим просторам.
Также между ними есть отличия, так как первый аналог сделан в виде стрелы, а его собрат показывает острые крылья, расположенные сзади. Пока непонятно, почему прототипы находятся без маскировки, чтобы не попасть в объективы камер на орбите нашей планеты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00