На болотах Флориды исследователь заметил два одноместных звездолета

Неизвестные корабли находились на территории “Pratt & Whitney”, а сам комплекс занимается разработками и производством аэрокосмических двигателей. Эксперт сразу отметил, что техника напоминает секретные аппараты, сделанные из серебристого металла, которые могут летать на большой скорости по космическим просторам.Также между ними есть отличия, так как первый аналог сделан в виде стрелы, а его собрат показывает острые крылья, расположенные сзади. Пока непонятно, почему прототипы находятся без маскировки, чтобы не попасть в объективы камер на орбите нашей планеты.