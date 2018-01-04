Мария Шарапова снялась в голливудской киноленте «8 подруг мисс Оушен»

В ленте «8 подруг мисс Оушен» снимались такие знаменитые актеры как Энн Хэтэуэй, Сандра Буллок и Кейт Бланшет. Эпизодическую роль сыграла теннисистка Серене Уильямс. Шарапова сказала, что сниматься в кино ей очень понравилось. Хоть ее роль маленькая и Мария даже не знает, будет ли она в кинофильме в конечном варианте, так как есть вероятность, что сцены с участием спортсменки просто вырежут.Марии все же понравилось участие в таком интересном проекте, и оказаться на одной съемочной площадке со звездами первой величины. Спортсменка пока не видела трейлер киноленты и тем более фильм целиком. Пока Шарапова только знает, что в титры включили ее фамилию, а это уже хороший знак.