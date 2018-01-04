Опубликованы доказательства причастности ЦРУ к обучению людей делать фото пришельцев

Многие исследователи считают, что Пентагон не желает вносить панику в ряды общества, а потому предпочитает скрывать важную информацию. Однако после открытия архивов был обнародован документ, к которому прилагается дополнение. Там можно найти рекомендации по правильным съемкам НЛО и их обитателей.Главный фокус должен был направлен на объект или гуманоида, чтобы потом можно было провести идентификацию. Управление после таких подробностей отказалось комментировать ситуацию, так что уфологи даже не сомневаются, что есть множество аналогов, способных подтвердить реальное существование инопланетян.