Ученые: Превышение допустимой порции мясных продуктов может вызвать рак молочной железу у женщин
Шотландские ученые выяснили, что превышение допустимой порции мясных продуктов может вызвать рак молочной железы у женщин. Самыми опасными изделиями стали колбасы вместе с сосисками и копченостями.
Они провели исследование с участием 26000 добровольцев, после чего отметили, что нормальная порция в рационе должна включать три кусочка бекона или пару сосисок за неделю. При ежедневном употреблении 9 грамм продуктов риск онкологии возрастает на 15%.
Раньше ученые проводили аналогичные проверки среди 2 млн особ, среди которых были выявлены 40000 пациенток, имеющих серьезный недуг. Особо это касается зрелых женщин, которые переживают менопаузу. Для молодых девушек мясная продукция не представляет особой угрозы.
Они провели исследование с участием 26000 добровольцев, после чего отметили, что нормальная порция в рационе должна включать три кусочка бекона или пару сосисок за неделю. При ежедневном употреблении 9 грамм продуктов риск онкологии возрастает на 15%.
Раньше ученые проводили аналогичные проверки среди 2 млн особ, среди которых были выявлены 40000 пациенток, имеющих серьезный недуг. Особо это касается зрелых женщин, которые переживают менопаузу. Для молодых девушек мясная продукция не представляет особой угрозы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:26