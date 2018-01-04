Ученые: Превышение допустимой порции мясных продуктов может вызвать рак молочной железу у женщин

Они провели исследование с участием 26000 добровольцев, после чего отметили, что нормальная порция в рационе должна включать три кусочка бекона или пару сосисок за неделю. При ежедневном употреблении 9 грамм продуктов риск онкологии возрастает на 15%.Раньше ученые проводили аналогичные проверки среди 2 млн особ, среди которых были выявлены 40000 пациенток, имеющих серьезный недуг. Особо это касается зрелых женщин, которые переживают менопаузу. Для молодых девушек мясная продукция не представляет особой угрозы.