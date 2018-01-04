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Ученые: Превышение допустимой порции мясных продуктов может вызвать рак молочной железу у женщин
Шотландские ученые выяснили, что превышение допустимой порции мясных продуктов может вызвать рак молочной железы у женщин. Самыми опасными изделиями стали колбасы вместе с сосисками и копченостями.

Они провели исследование с участием 26000 добровольцев, после чего отметили, что нормальная порция в рационе должна включать три кусочка бекона или пару сосисок за неделю. При ежедневном употреблении 9 грамм продуктов риск онкологии возрастает на 15%.

Ученые: Превышение допустимой порции мясных продуктов может вызвать рак молочной железу у женщин


Раньше ученые проводили аналогичные проверки среди 2 млн особ, среди которых были выявлены 40000 пациенток, имеющих серьезный недуг. Особо это касается зрелых женщин, которые переживают менопаузу. Для молодых девушек мясная продукция не представляет особой угрозы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:26
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