Краснодарскими врачами проведена уникальная операция на руке

По заявлению правительства Краснодарского края, местные хирурги удачно провели первую на территории ЮФО операцию, подразумевающую замену сустава на руке. Её недавно провели в стенах первой клинической больницы. Пациента уже выписали. Он проходит курс реабилитации. Раньше про такие возможности не было речи, так как больным с такими проблемами со здоровьем предлагали малоэффективные способы лечения. На сегодняшний день полностью осуществили и внедрили новый метод операций. В данном случае пациенту в проблемную часть его руки устанавливают протез.К краснодарским медикам обратился шестидесятилетний местный житель. Он ощущал боли в руке, не мог пошевелить своими конечностями. Врачи обнаружили у пациента разрыв лучезапястного сустава, и удачно его пересадили.