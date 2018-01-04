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Краснодарскими врачами проведена уникальная операция на руке
Краснодарскими хирургами проведена уникальная операция на руке. Врачи первой клинической больницы произвели замену лучезапястного сустава своему пациенту.

Краснодарскими врачами проведена уникальная операция на руке

По заявлению правительства Краснодарского края, местные хирурги удачно провели первую на территории ЮФО операцию, подразумевающую замену сустава на руке. Её недавно провели в стенах первой клинической больницы. Пациента уже выписали. Он проходит курс реабилитации. Раньше про такие возможности не было речи, так как больным с такими проблемами со здоровьем предлагали малоэффективные способы лечения. На сегодняшний день полностью осуществили и внедрили новый метод операций. В данном случае пациенту в проблемную часть его руки устанавливают протез.

К краснодарским медикам обратился шестидесятилетний местный житель. Он ощущал боли в руке, не мог пошевелить своими конечностями. Врачи обнаружили у пациента разрыв лучезапястного сустава, и удачно его пересадили.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
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