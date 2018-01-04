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В Москве посетители ресторана отравились несвежей рыбой
В Москве 3 января за медицинской помощью обратились посетители ресторана. Отравились одиннадцать человек, отведавших несвежую рыбу. Все пострадавшие были артистами, выступающими на новогодних праздниках.

Заместитель мэра Москвы сообщил о массовом случае отравления в московском ресторане. 3 января одиннадцать посетителей одного из заведения были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Один из клиентов ресторана был госпитализирован.

В Москве посетители ресторана отравились несвежей рыбой


Все пострадавшие отведали в ресторане блюда с рыбой, оказавшейся несвежей. Согласно словам медицинских сотрудников, отравление было не тяжёлым, так что большинство посетителей отпустили домой после оказания медицинской помощи. Все пострадавшие были артистами, выступающими у Колонного зала Дома Союзов. По факту отравления Роскомнадзор начал проверку ресторана.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:30
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