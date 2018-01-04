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В США было обнаружено захоронение с мумиями лепреконов
Когда американские старатели из Вайоминга проводили раскопки в 30-х годах, они обнаружили захоронение с мумиями 45-сантиметровых существ, напоминающих человека. Ученые после исследования выяснили, что это были лепреконы.

Останки волшебников, описанных в ирландских преданиях, находились в тайной комнате, после чего американцы решили отнести свои находки специалистам. Сначала он подумали, что это древние куклы, однако обследование с помощью оборудования показало иные результаты. Существо было убито, о чем красноречиво свидетельствовали переломы позвоночника.

В США было обнаружено захоронение с мумиями лепреконов


Затем новые аналоги были замечены в африканских джунглях. Там одна могила была рассчитана на 5 карликов с большими головами, у которых на лицах не было ртов и носов. Пока есть версия, что лепреконы являются пришельцами, погибшими от земного вируса после прибытия на планету.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:05
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