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Россиских граждан бесплатно проверят на наличие онкологических болезней
Минздрав Российской Федерации в текущем году планирует внедрить оповещения граждан про необходимость прохождения медосмотра, улучшения бесплатной диспансеризации, проведения через год онкоскрининга для выявления онкологических болезней.

Россиских граждан бесплатно проверят на наличие онкологических болезней

Министерство здравоохранения выдвигает требования, чтобы во всех медучреждениях РФ работа персонала организовывалась так, чтобы затрачивалось минимальное количество времени для обследования каждого российского пациента. Это позволит повысить пропускную способность, обслужить большее количество населения России. При выявлении необходимости диспансеризации россиянин получит адресно соответствующее сообщение, либо в виде телефонного звонка. В текущем году планируется проведение онкоскрининга минимально раз в год.

Уже на 1 этапе онкоскрининга станут выявлять возможные проблемы, а пациента будут подвергать более тщательному эффективному обследованию организма.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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