Из парижского аэропорта бездомный выкрал полмиллиона евро

Инцидент произошёл в аэропорте Шарль-де-Голль ещё 8 декабря. Согласно материалу с камер видеонаблюдения, бездомный заинтересовался содержимым мусорного бака компании Loomis, занимающейся денежными операциями. Не найдя ничего стоящего, он дёрнул дверь отделения, которая оказалась незапертой. Мужчина зашёл внутрь помещения, а затем вышел из него с полными фирменными пакетами для перевозки денег.Ранее полиция сообщала, что бездомный смог беспрепятственно вынести из аэропорта 300 тысяч евро, однако, после пересчёта наличности, сотрудниками компании была заявлена утеря полмиллиона евро. Правоохранительные органы установили личность грабителя, однако найти его не удаётся. Согласно одной из версий, мужчина покинул Париж и улетел в другую страну.