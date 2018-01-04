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Из парижского аэропорта бездомный выкрал полмиллиона евро
Из парижского аэропорта Шарль-де-Голль бездомный вынес полмиллиона евро. Мужчина удачно зашёл в отделение компании, занимающейся денежными операциями, когда там никого не было. Подробности передаёт издание Parisien.

Инцидент произошёл в аэропорте Шарль-де-Голль ещё 8 декабря. Согласно материалу с камер видеонаблюдения, бездомный заинтересовался содержимым мусорного бака компании Loomis, занимающейся денежными операциями. Не найдя ничего стоящего, он дёрнул дверь отделения, которая оказалась незапертой. Мужчина зашёл внутрь помещения, а затем вышел из него с полными фирменными пакетами для перевозки денег.

Из парижского аэропорта бездомный выкрал полмиллиона евро


Ранее полиция сообщала, что бездомный смог беспрепятственно вынести из аэропорта 300 тысяч евро, однако, после пересчёта наличности, сотрудниками компании была заявлена утеря полмиллиона евро. Правоохранительные органы установили личность грабителя, однако найти его не удаётся. Согласно одной из версий, мужчина покинул Париж и улетел в другую страну.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:10
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