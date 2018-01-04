Убийца полицейского в Чечне застрелен при задержании

Сотрудники правоохранительных органов в оперативном порядке установили личность предполагаемого убийцы.27-летнего Хамзата Баймурадова, ранее судимого, удалось обнаружить и блокировать на окраине того же села. Как сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел Чечни, мужчина, оказывая сопротивление, был ликвидирован ответным огнем.Никто из участников спецоперации по задержанию и, в конечном счете, нейтрализации Баймурадова не пострадал.Начальник отдела полиции Абубакар Устарханов был убит выстрелом в голову 3 января. О мотивах убийства не сообщается.