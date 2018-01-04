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Убийца полицейского в Чечне застрелен при задержании
Спецоперация по задержанию предполагаемого убийцы начальника отдела полиции села Автуры в Чечне закончилась ликвидацией преступника.

Убийца полицейского в Чечне застрелен при задержании


Сотрудники правоохранительных органов в оперативном порядке установили личность предполагаемого убийцы.

27-летнего Хамзата Баймурадова, ранее судимого, удалось обнаружить и блокировать на окраине того же села. Как сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел Чечни, мужчина, оказывая сопротивление, был ликвидирован ответным огнем.
Никто из участников спецоперации по задержанию и, в конечном счете, нейтрализации Баймурадова не пострадал.

Начальник отдела полиции Абубакар Устарханов был убит выстрелом в голову 3 января. О мотивах убийства не сообщается.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 18:57
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