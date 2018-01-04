АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Новый сезон «Секретных материалов» стартует на ТВ-3
Начинается показ одиннадцатого сезона популярного телесериала «Секретные материалы», который будет транслироваться на российском телеканале ТВ-3. Главные герои будут «спасать мир» и разоблачать заговоры правительства, а также инопланетные явления.

Новый сезон «Секретных материалов» стартует на ТВ-3

Впервые сериал стали транслировать на ТВ в 1993 году. Сценаристом и режиссером «Секретных материалов», выступил Крис Картер. За основу сериала взяты недостоверные сведения о деятельности агентов ФБР, работающие в секретном подразделении. В каждом эпизоде главные герои сталкиваются с инопланетными явлениями, при этом раскрывают теории заговоров.

Сериал насчитывает 202 серии, а также стал обладателем пяти «Золотых глобусов». Главных героев исполнили Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Актриса сказала, что одиннадцатый сезон для нее станет последним, потому что ей не нравится, что сценарий пишут только мужчины.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Просмотреть все новости