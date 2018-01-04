Новый сезон «Секретных материалов» стартует на ТВ-3

Впервые сериал стали транслировать на ТВ в 1993 году. Сценаристом и режиссером «Секретных материалов», выступил Крис Картер. За основу сериала взяты недостоверные сведения о деятельности агентов ФБР, работающие в секретном подразделении. В каждом эпизоде главные герои сталкиваются с инопланетными явлениями, при этом раскрывают теории заговоров.Сериал насчитывает 202 серии, а также стал обладателем пяти «Золотых глобусов». Главных героев исполнили Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Актриса сказала, что одиннадцатый сезон для нее станет последним, потому что ей не нравится, что сценарий пишут только мужчины.