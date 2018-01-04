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На дорогах Тольятти жители заметили редкий праворульный ВАЗ-2108
На улице в Тольятти горожане заметили необычное авто, а именно – праворульный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. Фото транспортного средства появились в соцсети «ВКонтакте». Позже их растиражировали местные средства массовой информации.

На дорогах Тольятти жители заметили редкий праворульный ВАЗ-2108

В рамках сообщества «События Тольятти» в «ВКонтакте» опубликовали фото праворульной «восьмёрки», которые сделали жители Тольятти. Как отметили пользователи Сети, авто могло предназначаться для экспорта на территории Великобритании либо Японии. Но машина почему-то оказалась в Тольятти, получив ульяновские регистрационные знаки. Стоит отметить, что «АвтоВАЗ» выпускал экспортные праворульные авто. Но их производство осуществлялось недолго. Его прекратили в девяностые годы после распада СССР вследствие экономического кризиса.

Но жители постсоветских стран на тот период времени ценили легендарную версию ВАЗ-2108. Её можно встретить на отечественных дорогах даже сегодня.
В мире / Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 21:45
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