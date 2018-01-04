В Бельгии таможенники обнаружили 7 тонн кокаина
На таможне Бельгии при досмотре наткнулись в коробках из-под бананов на семь тонн кокаина.
Незаконный багаж нашли сотрудники таможенного ведомства порта Антверпена. В коробках «соседом» бананов был кокаин общей массой около семи тонн.
Правоохранители Бельгии проводят проверку для уточнения пути коробок и отправителя огромной партии наркотика. По предварительной версии, кокаин плыл в Нидерланды.
К слову, в последних числах декабря в аэропорту Бейрута была задержана женщина 80 лет, у которой оказалось 30 килограмм кокаина. Бабушка направлялась из Венесуэлы в Париж.
Незаконный багаж нашли сотрудники таможенного ведомства порта Антверпена. В коробках «соседом» бананов был кокаин общей массой около семи тонн.
Правоохранители Бельгии проводят проверку для уточнения пути коробок и отправителя огромной партии наркотика. По предварительной версии, кокаин плыл в Нидерланды.
К слову, в последних числах декабря в аэропорту Бейрута была задержана женщина 80 лет, у которой оказалось 30 килограмм кокаина. Бабушка направлялась из Венесуэлы в Париж.
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Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:45