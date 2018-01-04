В Бельгии таможенники обнаружили 7 тонн кокаина

Незаконный багаж нашли сотрудники таможенного ведомства порта Антверпена. В коробках «соседом» бананов был кокаин общей массой около семи тонн.Правоохранители Бельгии проводят проверку для уточнения пути коробок и отправителя огромной партии наркотика. По предварительной версии, кокаин плыл в Нидерланды.К слову, в последних числах декабря в аэропорту Бейрута была задержана женщина 80 лет, у которой оказалось 30 килограмм кокаина. Бабушка направлялась из Венесуэлы в Париж.