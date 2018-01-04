В 2018 году ожидается новая волна снижения ставок по жилищным кредитам

В текущем году продолжат снижение ставки по ипотеке. О прогнозе Центрального Банка сообщает «Российская газета». Согласно расчетам Центробанка, в этом году средняя ставка по предлагаемым жилищным кредитам снизится на 2 процентных пункта в сравнении с текущими показателями. Таким образом в 2018 году ставка по ипотеке составит восемь процентов годовых. Эксперты отмечают, что снижение выплат по таким кредитам станет следствием уменьшения ключевой ставки, которая опустится в текущем году до уровня примерно в 6,8-7 процентов. Это на два с половиной, три пункта больше расчетного уровня инфляции.Согласно итогам текущего года ставки по ипотечным кредитам достигли рекордно низких показателей. Данное значение для новостроек составляет 9,8%, для объектов вторичного современного рынка - 10,02%.