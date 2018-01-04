Первый супруг Валерии после ее измены от стресса наглотался таблеток

По словам Ярошевскогго, он первый разглядел в девушке талант. Десятиклассницу Аллу Перфилову (Валерию), музыкант увидел на конкурсе саратовского ВИА в 1985 году. Он искал солистку для собственного джаз-рок-квартета.Автор книги поведал о сложной карьере молодого коллектива. Как они женились, а после переехали в столицу. Но позже Ярошевский понял, что Валерия уходит к Шульгину. Ярошевский от этой новости просто был в ступоре, и потом выпил много таблеток. После развода, музыкант собрал свои вещи и отправился в Европу, потому что не хотел находиться рядом с Перфиловой.