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Учёные нашли в Иерусалиме горшок с прахом легионера
Учёные из Управления древностей Израиля в ходе археологических работ обнаружили в древнем римском военном лагере горшок с прахом легионера. Подробности исследования освещает издание Haaretz.

Учёные рассказали, что вначале раскопки велись на территории древнего военного лагеря, затем там была обнаружена пещера. Исследование показало, что она была создана человеком. Изучая найденное жильё, специалисты наткнулись на горшок, который ранее использовался для приготовления пищи. В сосуде находились кремированные останки человека.

Учёные нашли в Иерусалиме горшок с прахом легионера


Учёные предположили, что прах принадлежит легионеру, так как в 132 году н.э. в этой местности находился VI римский легион, посланный для подавления восстания Бар-Кохбы.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 21:25
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