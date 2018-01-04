АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Учёные доказали, что наш мир не может быть матрицей
Учёные из Оксфордского университета разочаровали всех поклонников фильма "Матрица". Специалисты доказали, что наш мир не может быть симулятором.

В 1999 году в прокат вышел фильм "Матрица", за сюжет которого была взята популярная научная теория о том, что наш мир является программой-симулятором. Картина сразу же стала популярной и вызвала волнение в научных кругах. Поклонники матрицы посвятили множество статей тому, чтобы убедить общество в том, что всё вокруг запрограммировано.

Учёные доказали, что наш мир не может быть матрицей


В 2017 году учёные доказали, что наш мир не может быть матрицей. Ни одна система не может справиться с таким объёмом вычислений и алгоритмов. Сложность нашей природы и восприятия указывает на то, что повторить это в компьютерной симуляции невозможно. Это исследование разочаровало всех фанатов "Матрицы", однако, уфологи не потеряли надежды - они уверены, что создать совершенный симулятор способны развитые внеземные цивилизации.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 21:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Просмотреть все новости