В 1999 году в прокат вышел фильм "Матрица", за сюжет которого была взята популярная научная теория о том, что наш мир является программой-симулятором. Картина сразу же стала популярной и вызвала волнение в научных кругах. Поклонники матрицы посвятили множество статей тому, чтобы убедить общество в том, что всё вокруг запрограммировано.В 2017 году учёные доказали, что наш мир не может быть матрицей. Ни одна система не может справиться с таким объёмом вычислений и алгоритмов. Сложность нашей природы и восприятия указывает на то, что повторить это в компьютерной симуляции невозможно. Это исследование разочаровало всех фанатов "Матрицы", однако, уфологи не потеряли надежды - они уверены, что создать совершенный симулятор способны развитые внеземные цивилизации.