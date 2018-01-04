Россияне рассказали экспертам о выборе хорошего врача – Исследование

Большинство лиц доверяют государственным учреждениям, а 24% предпочитают посещать частные клиники. Также 47% особ считают, что хорошие специалисты могут работать в любом месте, а также не учитывают возраст во время выбора врача. После них 24% пациентов предпочитают обращаться к зрелым профессионалам или лицам среднего возраста. Большое значение для россиян имеет рабочий стаж, образование и ученая степень медика, а также они готовы найти нужную информацию о человеке в сетях.Меньше всего население волнует национальность и пол специалиста, а также 50% лиц уверены, что медики должны использовать вместе с классическими методами лечения альтернативные аналоги. При выборе клиники люди обращают внимание на квалификацию врача, а также их интересует график приема, современное оборудование и отзывчивость персонала. Затем список желаний пополнило отсутствие очереди и рекомендации друзей.