Россияне рассказали экспертам о выборе хорошего врача – Исследование
Эксперты ФОМ решили провести исследование и попросили россиян ответить на вопросы, касающиеся медицинской тематики. Люди рассказали о выборе хорошего врача и уточнили критерии, которые имеют приоритет перед принятием решения.
Большинство лиц доверяют государственным учреждениям, а 24% предпочитают посещать частные клиники. Также 47% особ считают, что хорошие специалисты могут работать в любом месте, а также не учитывают возраст во время выбора врача. После них 24% пациентов предпочитают обращаться к зрелым профессионалам или лицам среднего возраста. Большое значение для россиян имеет рабочий стаж, образование и ученая степень медика, а также они готовы найти нужную информацию о человеке в сетях.
Меньше всего население волнует национальность и пол специалиста, а также 50% лиц уверены, что медики должны использовать вместе с классическими методами лечения альтернативные аналоги. При выборе клиники люди обращают внимание на квалификацию врача, а также их интересует график приема, современное оборудование и отзывчивость персонала. Затем список желаний пополнило отсутствие очереди и рекомендации друзей.
Большинство лиц доверяют государственным учреждениям, а 24% предпочитают посещать частные клиники. Также 47% особ считают, что хорошие специалисты могут работать в любом месте, а также не учитывают возраст во время выбора врача. После них 24% пациентов предпочитают обращаться к зрелым профессионалам или лицам среднего возраста. Большое значение для россиян имеет рабочий стаж, образование и ученая степень медика, а также они готовы найти нужную информацию о человеке в сетях.
Меньше всего население волнует национальность и пол специалиста, а также 50% лиц уверены, что медики должны использовать вместе с классическими методами лечения альтернативные аналоги. При выборе клиники люди обращают внимание на квалификацию врача, а также их интересует график приема, современное оборудование и отзывчивость персонала. Затем список желаний пополнило отсутствие очереди и рекомендации друзей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50