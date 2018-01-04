АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Nissan представит на CES систему управления автомобилем силой мысли
Компания Nissan в рамках выставки CES-2018 представит инновационную систему, которая поможет управлять автомобилем силой мысли. Новая система способна принимать решение быстрее человека.

Nissan представит на CES систему управления автомобилем силой мысли


В компании Nissan сообщили, что новая система имеет рабочее название «Brain-to-Vehicle» - «из мозга в машину», она представлена в виде шлема с датчиками. Новая система предугадывает манёвры рулевого управления или нажатие на педаль тормоза быстрее, чем человек, выполняя эти функции на 0,5 секунды раньше водителя.

К тому же новая система сможет распознавать настроение водителя и состояние его здоровья, а также выбирать подходящую музыку и подстраиваться под стиль вождения, применяя машинное обучение.

В интервью с журналистами исполнительный вице-президент компании Nissan Даниэле Шилаччи рассказал, что такая технология получит широкий спектр применения, её планируют внедрять в будущие автомобили бренда.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 23:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Завтра представят OnePlus 5T с задней крышкой из
Просмотреть все новости