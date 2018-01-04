Nissan представит на CES систему управления автомобилем силой мысли

В компании Nissan сообщили, что новая система имеет рабочее название «Brain-to-Vehicle» - «из мозга в машину», она представлена в виде шлема с датчиками. Новая система предугадывает манёвры рулевого управления или нажатие на педаль тормоза быстрее, чем человек, выполняя эти функции на 0,5 секунды раньше водителя.К тому же новая система сможет распознавать настроение водителя и состояние его здоровья, а также выбирать подходящую музыку и подстраиваться под стиль вождения, применяя машинное обучение.В интервью с журналистами исполнительный вице-президент компании Nissan Даниэле Шилаччи рассказал, что такая технология получит широкий спектр применения, её планируют внедрять в будущие автомобили бренда.