В Тюмени дети страдают от ожирения и дефицита йода

Сейчас 29% ребят имеют проблемы, связанные с нехваткой важного элемента, а 23% малышей имеют лишний вес. Данная проблема достаточно серьезная, но пока медики не называют причину возникновения недугов. Они только проинформировали СМИ, что маленьких пациентов с ожирением стало намного больше.Это может быть связано с плохой экологией и неправильным питанием, а также важную роль играет активный образ жизни, которого не придерживается данная категория лиц. Также 57 детей имеют низкорослость и у 16 особ обнаружены признаки конституционального гигантизма.