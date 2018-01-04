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В Тюмени дети страдают от ожирения и дефицита йода
Тюменские медики встревожены данными статистики по детским заболеваниям. Оказалось, что малыши стали больше страдать от ожирения и дефицита йода по сравнению с прошлыми годами.

Сейчас 29% ребят имеют проблемы, связанные с нехваткой важного элемента, а 23% малышей имеют лишний вес. Данная проблема достаточно серьезная, но пока медики не называют причину возникновения недугов. Они только проинформировали СМИ, что маленьких пациентов с ожирением стало намного больше.

В Тюмени дети страдают от ожирения и дефицита йода


Это может быть связано с плохой экологией и неправильным питанием, а также важную роль играет активный образ жизни, которого не придерживается данная категория лиц. Также 57 детей имеют низкорослость и у 16 особ обнаружены признаки конституционального гигантизма.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
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