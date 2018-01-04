АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномалии Луны: На планете существует свой подземный мир вместе с живыми организмами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В Воронеже жители были поражены историей о лебединой верности
В Воронеже жители были поражены историей о лебединой верности, опубликованной в местных СМИ. После гибели своей подруги самец остался сидеть вместе с нею на воде, несмотря на сильные морозы.

Люди заметили пару птиц, постоянно находящуюся на озере вместе с птенцами, после чего решили сообщить о ней работникам зоопарка. Специалисты выяснили, что из-за патологии крыльев лебеди не могли летать, так что были обречены на гибель. Самка погибла, а ее спутника удалось спасти.

В Воронеже жители были поражены историей о лебединой верности


Пока ветеринары лечат пострадавшего пациента и признались, что впервые столкнулись с такой патологией. Малыши вполне здоровы и находятся под присмотром сотрудников зоопарка, а выжившая птица сможет летать. Однако сама история любви не оставила население равнодушными.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
KIA показала тизеры нового электрокроссовера Niro
Тина Канделаки продемонстрировала семейное фото с
Ученые встревожены стремительным ростом
Компания MediaTek работает над однокристальными
Nissan представит на CES систему управления
Окно для спасения коралловых рифов в мире быстро
Просмотреть все новости