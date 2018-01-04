В Воронеже жители были поражены историей о лебединой верности

Люди заметили пару птиц, постоянно находящуюся на озере вместе с птенцами, после чего решили сообщить о ней работникам зоопарка. Специалисты выяснили, что из-за патологии крыльев лебеди не могли летать, так что были обречены на гибель. Самка погибла, а ее спутника удалось спасти.Пока ветеринары лечат пострадавшего пациента и признались, что впервые столкнулись с такой патологией. Малыши вполне здоровы и находятся под присмотром сотрудников зоопарка, а выжившая птица сможет летать. Однако сама история любви не оставила население равнодушными.